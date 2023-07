Sachsen-Anhalt war im Juni das zweitniederschlagsreichste Bundesland. Der Löwenanteil ging dabei am 22. und 23. nieder. Waren es in Elbenau 111 Millimeter Niederschlag, wurden an der Elbe bei Glinde 91 Millimeter registriert.

Schönebeck/Staßfurt - Der Deutsche Wetterdienst schrieb: „Der Juni war der zweitsonnigste seit Beginn der Aufzeichnungen. Zudem war es der 14. zu warme Juni in Folge. Die anhaltende Sommerhitze erreichte in der dritten Dekade des Monats ein drückend heißes Niveau.“ Über der nördlichen Mitte konzentrierten sich heftige Gewitter und Starkregen mit enormen Niederschlagsmengen und regionalen Monatsmengen von über 120 Liter pro Quadratmeter.

Sachsen-Anhalt war demnach das zweitniederschlagsreichste Bundesland. Der Löwenanteil ging dabei am 22. und 23. Juni nieder. In Gröningen, Landkreis Börde, fielen innerhalb dieser 48 Stunden 108,1 Liter Regen pro Quadratmeter.

Die Sonne schien mit 265 Stunden etwa ein Drittel häufiger als der Durchschnitt (205 Stunden).

Durch Hakeborn fegte ein Tornado

Klaus Adler berichtete davon, dass Hakeborn am 22. Juni von einer Großtrombe getroffen wurde, das ist eine andere Bezeichnung für einen Tornado. Adler, der früher Leiter der Wetterstation des DWD auf dem Brocken war, schätzte die Windgeschwindigkeit auf 150 km/h und beschrieb das Wetterereignis: „Das sind Werte, wie man sie sonst auf dem Brocken hat. Eine solche geballte Kraft der Natur habe ich im Flachland noch nicht erlebt. Gegen 20 Uhr war es in Hakeborn kohlrabenschwarz. Es war erst windstill, dann umlaufender Wind und plötzlich voller Orkan. Es hagelte, 150-jährige Linden wurden entwurzelt. Der Tornado zog dann in Richtung Barby weiter. Allein in einer halben Stunde fielen 50 Millimeter Regen. Äcker wurden vom Schlamm geflutet, der in die Keller der Häuser lief.“ Auch Sven Pollner berichtete davon, dass die Straße nach Strummendorf mit Schlamm bedeckt war: „Der Rübenacker konnte bei 30 Millimeter in einer halben Stunde das Wasser nicht mehr aufnehmen. Immerhin sind wir nach dem ersten Halbjahr knapp zehn Prozent über dem langjährigen Mittel.“ In Klaus Adlers Wetterarchiv war der Juni der nasseste seit 1955. Damals fielen 141 Millimeter Regen, im Juni 2018 waren es nur 7,8 Millimeter.

Die Wetterkarten zeigt die Niederschlagsmengen im Juni. Karten: prePress Media Mitteldeutschland/Winkler

Hans-Eberhardt Gorges schrieb: „Im Juni 2023 erinnerten wir uns vielerorts an das Hochwasser vor zehn Jahren, doch Anfang Juni war es viel zu trocken. Die Unwetter am 20. und 22. Juni brachten in der Region um Calbe etwa 65 Millimeter. Die trockenen Böden erhielten so das erste massive Nass nach vielen Wochen. Am Siebenschläfertag (27.6.) wechselten sich ständig Tiefs und Hoch ab. So könnte man daraus schließen, dass diese Wetterlage sieben Wochen so weitergehen könnte.“

Jutta Röseler blickte aus Sicht der Landwirtschaft auf den Juni: „Das Grundwasser liegt noch immer unter dem Normalwert, und die Elbe ist schon wieder auf Niedrigwasserniveau gefallen. Für die Gerste kam der Juniregen zu spät, die Erträge sind eher mäßig. Alle anderen Kulturen, wie Weizen, Mais, Kartoffeln etc. konnten von dem Juniregen profitieren. Jetzt hoffen die Bauern auf etwas trockeneres Wetter, um das reife Korn in guter Qualität ernten zu können.“

An zehn Tagen über 30 Grad Celsius

Im Juni gab es hier 21 Sommertage, 10 davon waren sogar Hitzetage, an denen die Temperatur auf über 30 Grad Celsius stieg. Am 26. Juni wurden als höchste Temperatur 33,9 Grad gemessen. Die Durchschnittswerte betrugen in Strummendorf 18,1 °C, in Gottesgnaden 18,8 Grad, in Biere 19,3 °C, in Calbe 19,5 °C und in Elbenau 20,1 °C.

Die Junihitze erwärmte das Wasser selbst in den eher kalten Steinbruchseen bei Pretzien auf angenehme 24,5 °C.