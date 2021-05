Die Zukunft der Landwirtschaft im Salzlandkreis

Schönebeck/Staßfurt - Um nichts geringeres als die Zukunft der Landwirtschaft ist es bei einer Diskussionsrunde des Bauernverbandes Salzland gegangen. Im Vorfeld der Landtagswahl Anfang Juni hat der Verein dazu Politiker eingeladen, um mit ihnen zu landwirtschaftlichen Themen zu sprechen. An der Veranstaltung, die coronabedingt nur digital stattgefunden hat, nahmen Landwirte aus der Region und Vertreter der Parteien im Landtag und der FDP teil. Eine Vertreterin der AfD fehlte trotz Ankündigung bei der Veranstaltung.

Klimaschutz in der Landwirtschaft

In der mehr als zweistündigen Diskussion ging es unter anderem um den Klimaschutz in der Landwirtschaft. Der sei gut mit der Branche vereinbar, meint Kerstin Eisenreich von den Linken. Das Problem sei aber der „Förder-Dschungel“ bei den Öko- und Klimamaßnahmen. Diese Hürde sollte abgebaut werden und gezielter abgestimmt sein auf die jeweilige Region, findet Eisenreich. Kritik an den Fördermaßnahmen kommt vom CDU-Politiker Stefan Ruland. Er findet, dass die Nachfrage nach dem ökologisch produzieren Agrarprodukt oft künstlich erschaffen werde. Diese Förderungen seien eher ein Lastenausgleich für die Landwirte, die weniger verdienen würden, so Ruland. Die Förderungen sollten seiner Meinung nach in Zukunft zweckgebundener eingesetzt werden.

Ideologiefreie Landwirtschaft

Die Landwirtschaft müsse beim Thema Klimaschutz ideologiefrei sein und eine wissenschaftliche Grundlage haben, fordert Johann Hauser von der FDP. Die verschiedenen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und des Klimas müssten für die Landwirte praktikabel umsetzbar sein. „Theorien und Ideologien helfen uns nicht weiter“, meint Hauser.

Situation der Saisonarbeitskräfte

Diskutiert wurde auch über die Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft, die häufig aus Rumänien stammen. Laut Grimm-Benne seien bei Kontrollen in der Coronazeit einige Missstände bei den Arbeitsbedingungen zum Vorschein gekommen. Probleme gebe es beispielsweise bei den Wohnverhältnissen und den hygienischen Bedingungen der Beschäftigten auf Zeit. „Die Pandemie hat durch ein Brennglas gezeigt, dass wir in diesem Bereich echt was tun müssen“, so die SPD-Politikerin Grimm-Benne.

Migranten als Arbeitskräfte

Großes Potenzial sieht der Grünen-Politiker Erich Buhmann bei den Migranten vor Ort, die als Saisonarbeitskräfte eingesetzt werden könnten. „Sie würden doch gerne arbeiten“, meint Buhmann. Der kurzzeitige durch corona-bedingte Einreisestopp aus Rumänen habe das gezeigt. Die landwirtschaftlichen Betriebe würden aber lieber auf Arbeitskräfte aus Rumänien anstellen, sagt Erich Buhmann von den Grünen. Die Branche sei auf die rumänischen Saisonarbeiter angewiesen, findet Stefan Ruland von der CDU. Sie sollten aber in den Betrieben zu vernünftigen Verhältnissen arbeiten, meint Ruland.

Nachwuchsprobleme in der Landwirtschaft

Ein weiteres Thema war der Generationenwechsel in der Landwirtschaft. Die Branche leidet unter Nachwuchsproblemen und einem Fachkräftemangel. Petra Grimm-Benne von der SPD bilanziert: „Die Aus- und Fortbildungen in der Landwirtschaft seien in der Vergangenheit noch nicht genug in den Fokus genommen worden.“ Kerstin Eisenreich von den Linken sieht das öffentliche Bild der Landwirtschaft als einen Hauptgrund für den Fachkräftemangel. Dieses müsse verbessert werden, indem man etwa die Bezahlung und die sozialen Aspekte im Beruf attraktiver gestaltet. Der Beruf solle auch für Frauen interessanter werden. Derzeit gebe es hier noch Defizite, so Eisenreich.

Landwirtschaft bei den Studenten beliebt

Erich Buhmann von den Grünen meint dagegen, dass es so schlecht um den Nachwuchs in der Branche nicht bestellt sei. Beispielsweise gebe es aktuell über 100 Studenten, die an der Hochschule Anhalt das Studienfach Landwirtschaft studieren würden. Das seien so viele, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Um den Nachwuchssorgen zu begegnen, sollten Praktika in der Branche verstärkt werden, schlägt Stefan Ruland vor. „Damit die jungen Menschen wissen, dass das Bild vom klassischen Landwirt nicht in die heutige Zeit reinpasst.“ Das moderne Berufsbild solle damit klarer an die Jugend kommuniziert werden, so der CDU-Politiker. Nur so könne man den Nachwuchs in der Landwirtschaft werben.