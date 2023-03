Eine Frau aus Schönebeck soll für mehrfachen Diebstahl ins Gefängnis - so ein Urteil vom Landgericht Magdeburg. Im Amtsgericht Schönebeck will man ihr nun eine allerletzte Chance auf Freiheit gewähren.

Schönebeck - Die Mittfünfzigerin Jutta Franke (Name geändert) sitzt zum wiederholten Male auf der Anklagebank des Schönebecker Amtsgerichts. Erneut ist die Frau aus Schönebeck wegen Ladendiebstahl angeklagt, mehr als neun Vorstrafen dieser Art hat sie auf dem Kerbholz. Wegen Diebstahls muss sie sogar am nächsten Tag ihre Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Halle antreten. Eigentlich. Doch im jüngsten Prozess gegen die Angeklagte kommt alles anders.