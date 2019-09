Die Ware wurde verkauft, aber nicht geliefert. Nun müssen die Geschädigten gehört werden.

Schönebeck l Augen auf beim Kauf im Internet: So manches vermeintliche Schnäppchen kann sich gerade bei Privatverkäufern als böse Falle entpuppen. So wird am Amtsgericht Schönebeck gerade ein Fall von Internetbetrug verhandelt.

Angeklagte ist ein junges Pärchen, das wiederholt Konsolen für Computerspiele auf einer großen Internetplattform zum Verkauf angeboten hatte. Gelockt wurde mit einem Niedrigpreis von 80 Euro für ein Gerät, das im Geschäft das Drei- bis Vierfache kostet, heißt es in der Anklageschrift am Amtsgericht.

Keine Ware erhalten

Doch offenbar besaßen die beiden Angeklagten das Gerät überhaupt nicht und hatten auch nicht vor, ihre Kunden überhaupt zu beliefern. Etliche Kaufinteressenten überwiesen den Angeklagten das geforderte Geld, erhielten aber nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft im Gegenzug keine Ware. Fünf Geschädigte erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Den Beamten fiel es nicht schwer, die beiden Verdächtigen zu ermitteln. Denn die Verkäufe würden über das Internet-Konto und das Bankkonto der Angeklagten abgewickelte. Die junge Frau wies die Vorwürfe allerdings lautstark zurück und bezichtigte stattdessen ihren damaligen Lebensgefährten und Mitangeklagten, die Taten verübt zu haben.

Denn der Mann soll ebenfalls Zugriff auf ihre Konten gehabt haben. Beide Verdächtigen sind inzwischen kein Paar mehr und schrien sich vor Gericht immer wieder an.

Geständnis gefordert

Der Richter legte den Angeklagten nahe, die Taten zu gestehen, da die Aktenlage relativ eindeutig sei und sich ein Geständnis positiv auf das Strafmaß auswirken würde. Die Anklagte wies die Vorwürfe jedoch weiterhin vehement von sich und kündigte bereits an, im Falle einer Verurteilung in Revision gehen zu wollen. Der Richter entschied daher, die Geschädigten an ihren Heimatorten richterlich vernehmen zu lassen. Der Prozess wird danach fortgesetzt.