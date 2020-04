Unbekannte haben in Bernburger Diesel gestohlen. Foto: Jens Wolf/dpa

In der Nacht zum Donnerstag waren in Bernburg Diesel-Diebe unterwegs.

Bernburg (vs) l Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Bernburg hunderte Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Insgesamt klauten die bislang unbekannte Täter von einem auf einem Firmengelände abgestellten Dumper sowie einer Planierrauppe 500 Liter Kraftstoff.

Die Polizei ermittelt.