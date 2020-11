Diebe haben am Freitag 38 Kunststoffplatten in Schönebeck geklaut. Die waren eigentlich für einen Schwerlasttranport gedacht.

Schönebeck (vs) l In Schönebeck wurden am Freitagmorgen 38 Kunststoffplatten von einer Verkehrsinsel auf der Wilhelm-Dümling-Straße gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, waren die etwa 20 Kilogram schweren Platten aus Polyamid dort am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr für die Begleitung eines Schwerlasttransportes ausgelegt worden.

Als sich der Transport näherte, wurde die fehlenden Platten festgestellt. Der Schaden für das Unternehmen beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nehmen die Beamten vom Polizeirevier des Salzlandkreises in Bernburg unter der Rufnummer 03471/3790 entgegen.