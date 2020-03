In Calbe wurden mehreren Kleinstransporter aufgebrochen. Symbolfoto: Anja Guse

In Calbe wurden mehrere Kleintransporter von Unbekannten aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen.

Calbe (vs) l Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Donnerstag mehrere Kleintransporter in Calbe aufgebrochen und dort Werkzeuge gestohlen. Laut Angaben der Polizei handelte es sich um Firmenfahrzeuge, die durch Firmenwerbung zu erkennen sind.

Wie hoch der Schaden zu beziffern ist, ist bislang noch unklar. Bisher wurden in Calbe drei solche Einbrüche gemeldet.