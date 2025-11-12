Ein Schönebecker soll 150 Liter Diesel von einem im Industriegebiet abgestellten Lkw abgezapft haben. „Bei der Beweislage, würde Sie jedes Gericht der Welt verurteilen“, stellt Schönebecks Strafrichter fest.

Ein Mann aus Schönebeck soll rund 150 Liter Diesel von einem Lkw abgezapft haben. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den 42-Jährigen.

Schönebeck. - Der Diebstahl von rund 150 Litern Diesel wird einem 42-Jährigen im Amtsgericht Schönebeck vorgeworfen. Laut Anklage soll der Schönebecker am 21. November 2024 den Treibstoff im Wert von rund 240 Euro von einem Lkw abgezapft haben, der im Industriegebiet am Heinrich-Mentzel-Ring abgestellt war. Zu dem Diebstahl soll es etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht gekommen sein, während der Fahrer im Fahrzeug schlief. Die Beweislage scheint erdrückend.