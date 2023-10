Calbe. - Mit einem deftigen Frühstück im Gepäck besuchte der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Kröber am vergangenen Freitag die aktuelle Baustelle des Verschönerungsvereins.

„Ihr macht eine tolle Arbeit“, sagte der Bundespolitiker. Mit den belegten Broten und den Getränken wolle er sich auch mal dafür bei ihnen bedanken, dass sie für die Allgemeinheit seit vielen Wochen im Einsatz sind, sagte er weiter.

Es ist nicht das erste Treffen zwischen den Mitgliedern des Vereins und dem Bundestagsabgeordneten. In der Vergangenheit gab es bereits ein Zusammentreffen, auf dem Politiker die Arbeit der Ehrenamtlichen würdigte. In diesem Sommer haben sich die Vereinsmitglieder im Verschönerungsweg hauptsächlich beschäftigt. „Wir haben uns hier ein bisschen festgebissen“, sagt Vereinschef Dieter Tischmeyer.

Nachdem ein Stahlschnitt an dem Weg aufgestellt wurde, der an die Zeit des Braunkohleabbaus erinnert, packte die Männer der Ehrgeiz und sie wollten das Areal um den Stahlschnitt entsprechend gestalten und somit nicht nur den Stahlschnitt, sondern auch die erklärenden Tafeln, die in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein entstanden sind, hervorheben. Die Bürger sollen an dem Stahlschnitt innehalten und sich mit der Geschichte befassen.

Den Besuch des Bundespolitikers nutzten die Herren der Freitagsbrigade, um sich politisch auszutauschen. Der Bundestagsabgeordnete der Regierungspartei kam dabei wie gerufen, um Fragen rund um die Rente und andere Dinge mal anzusprechen. Politisch beschäftigt er sich in seiner Fraktion mit Verkehrsfragen und wirkt im Verkehrsausschuss mit. Eines seiner Schwerpunkte ist dabei unter anderem das Deutschlandticket.

Er lud die Mitglieder der Freitagsbrigade nach Berlin ein, sich den Bundestag einmal genauer anzusehen. Einen entsprechenden Tagesausflug könne er organisieren und so die Calbenser mit der Bundespolitik auf andere Weise zusammenbringen. Gern nahm Dieter Tischmeyer das Angebot an und freut sich mit seinen Kollegen auf einen Ausflug nach Berlin.

Frank Kretschmann schut sich hier die Mauer an Thomas Höfs

Dann widmeten sich die Männer wieder ihren Projekten im Verschönerungsweg. „In den kommenden zwei bis drei Wochen wollen wir die Arbeit abschließen“, meint Klaus Weila, der als Projektleiter alle Einsätze der Freitagsbrigade plant und organisiert. Viel länger mache die Arbeit unter freiem Himmel keinen Sinn, schätzt er ein. Denn dann werde es zu kalt für die Arbeit mit Mörtel und Wasserwaage.

Während die Arbeiten an dem Stahlschnitt weitgehend abgeschlossen sind und die Männer hier eine Treppe gebaut haben, ist jetzt die Mauer dahinter in den Fokus gerückt. Hier finden aktuell Arbeiten statt, um die Mauer auszubessern und zu sichern. Außerdem haben einige Männer am nahen Denkmal für Königin Luise Hand angelegt. Hier hat die Freitagsbrigade vor allem das Umfeld befestigt. Das soll verhindern, dass das Denkmal für die Monarchin im Sommer zu schnell vom Unkraut überwuchert wird.

Eigentlich wollten sich die Männer in diesem Jahr auch auf dem alten Friedhof verdingen und dort aufräumen und die Mauer sichern und sanieren. Etwas spät hatten sie mit der Beseitigung der wild gewachsenen Sträucher begonnen. Nach einer Beschwerde bei der Kirche wurden die Arbeiten im Frühjahr abgebrochen. „Das ist alles wieder nachgewachsen“, sagt Dieter Tischmeyer. Er geht davon aus, dass die Vereinsmitglieder im kommenden Jahr das angefangene Projekt fortsetzen und dann auch die Wurzeln der wild gewachsenen Sträucher aus dem Boden holen werden. „Anders macht das überhaupt keinen Sinn“, ist der Vereinschef überzeugt. Mit dem Einsatz auf dem Alten Friedhof soll die heute parkähnliche Anlage noch schöner und gepflegter werden. Außerdem soll mit dem Einsatz die künftige Pflege der Anlage, die nur zur Hälfte der Kirche und zur anderen Hälfte der Stadt Calbe gehört, erleichtert werden. Schließlich ist die Grünanlage im Herzen der Stadt bei vielen Bürgern sehr beliebt, wissen die Mitglieder des Vereins.