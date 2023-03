Wenn das eigene Kind zum Arzt muss, muss es schnell gehen. Vor einer Kinderarztpraxis in Schönebeck kann zu viel Sorglosigkeit beim Parken des Autos allerdings teuer werden. Eine Mutter berichtet von vielen Knöllchen.

Schönebeck - Tina Kremser-Diehl hat es gut. Wenn eines ihrer Kinder krank ist, kann sie ihre Kleinen in wenigen Minuten zu Fuß zur Kinderarztpraxis Antje Riek bringen. Wer aber mit dem Auto in den Schillergarten muss, der hat es nicht so leicht, wie die Mutter von zwei Kindern weiß.