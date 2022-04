Diskussion um ungleiche Entschädigung der Bürgermeister in Pretzien und Plötzky

Um Gerechtigkeit dreht sich eine Diskussion in Schönebeck. Es geht um die finazielle Aufwandsentschädigung der Bürgermeister von Pretzien und Plötzky - es geht um Geld und Gleichbehandlung.

Für ihr Ehrenamt erhalten Ortsbürgermeister in Pretzien und Plötzky eine unterschiedlich hohe Entschädigung. Ist das fair?

Pretzien/Plötzky - Wer in Plötzky Ortsbürgermeister ist, erhält für dieses Ehrenamt eine höhere Aufwandsentschädigung, als der Ortschef im benachbarten Pretzien. Begründet wird das damit, dass Plötzky mehr Einwohner hat. Mit Stichtag 30. Juni 2018 waren es 1006 Bürger, in Pretzien 984. Mittlerweile hat sich die Größe der Orte aber umgekehrt. In Pretzien leben derzeit 1012 Menschen und Plötzky ist auf 924 Einwohner geschrumpft.