Bördeland: Frau aus Biere sucht nach "ihrem" Piloten

Als sie nichts ahnend ihre Blumen goss, flog ein roter Doppeldecker dicht über ihren Garten in Biere hinweg. Sie winkten sich zu. Nun beginnt für Heike Kaudelka die Suche nach dem Piloten.

Heike Kaudelka aus Biere stellt die Szene nach. Als sie so gerade die Blumen goss, flog der rote Doppeldecker dicht über ihren Garten hinweg.

Biere/Barby - Ein lautes Brummen erweckte die Aufmerksamkeit von Heike Kaudelka aus dem Bördedorf Biere. Während sie gerade ihre Blumen goss, die Geräusche vom einem Flugzeug. Sie ging auf den Rasen und tatsächlich näherte sich ein Doppeldecker in komplett roter Farbe. Das war am Dienstag, 21. Juli, gegen 19.30 Uhr. „Der flog ungewöhnlich tief über die Gärten hinweg“, erinnert sich Kaudelka. Nachdem er auch über ihren Garten geflogen war, winkte sie dem Piloten. Was dann geschah – damit hatte sie nicht gerechnet.