Grundschule Doris Werner bei der Grundschule Lerchenfeld in Schönebeck in den Ruhestand verabschiedet

An der Lerchenfeldschule geht mit Beginn der Herbstferien eine Ära zu Ende. Nach 43 Jahren als Lehrerin, davon die meisten in Schönebeck, verabschiedet sich Doris Werner in den Ruhestand. Beim Abschied wurde es emotional.