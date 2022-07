Dramatische Preissteigerung: Traditionsbäcker im Salzlandkreis vor dem Aus?

Dirk Brenk knetet den Teig. Der Bäcker ist nach über 20 Jahren in die Bäckerei Schwarz zurückgekehrt. Senior Bernd Schwarz und Chef Michael Schwarz (rechts) freuen sich über die Unterstützung. Haben sie doch an den Preisfronten viel zu kämpfen.

Biere/Schönebeck/Staßfurt - Mehl, Öl, Butter, Zucker … Kaum eine Zutat, die nicht extrem teuer geworden ist. Was der Verbraucher im Supermarkt beim Wocheneinkauf feststellt, hat in der Bäckerei Schwarz Auswirkungen in ganz anderen Dimensionen. Doch nicht nur extreme Preissteigerungen bei Lebensmitteln machen dem Traditionsunternehmen aus Biere zu schaffen. Auch horrende Erhöhungen der Kosten für Gas, Strom und Sprit könnten das Aus bedeuten. Eine Situation, mit der viele Handwerksbetriebe zu kämpfen haben. Gibt es einen Ausweg?