Drogen, Alkohol, Probleme: Immer mehr Süchtige im Salzlandkreis

Schönebeck/Staßfurt - Im Verlauf von 30 Jahren ändert sich viel. Doch manche Sachen bleiben wohl immer gleich. So zum Beispiel, dass nach drei Jahrzehnten, die es nun schon die Suchtberatung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Salzlandkreis gibt, weiterhin Alkohol das größte Problem in Beratungsstellen in Schönebeck oder Staßfurt ist. „Daran hat sich nichts geändert. Alkohol ist nach wie vor das häufigste Suchtmittel“, sagt Katrin Bock, Leiterin der Suchtberatung. Doch manches ändert sich in 30 Jahren schon...