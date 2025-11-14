Ein 39-Jähriger ist im Schönebecker Amtsgericht wegen Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Rund 12 Gramm Crystal-Meth hatte der Mann der Polizei ausgehändigt.

Für den Besitz vonj 12,4 Gramm Crystal-Meth ist ein 39-Jähriger in Schönebeck verurteilt worden.

Schönebeck/Barby. - Handel mit Betäubungsmitteln wird einem 39-Jährigen im Schönebecker Amtsgericht vorgeworfen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft übergab der Angeklagte 12,4 Gramm Crystal-Meth an die Polizei, als die Beamten im Dezember 2022 ihn an dessen Wohnanschrift in Barby aufsuchten. Alarmiert wurden die Beamten, weil es zu häuslicher Gewalt zwischen dem Angeklagten und dessen Partnerin gekommen sein soll.