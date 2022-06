Effat Haidari aus Schönebeck über Situation in ihrem Heimatland: „Mein Herz ist in Afghanistan“

Schönebeck/Herat - Drei Tage lang hat Effat Haidari nichts von ihrer Schwester gehört. Drei Tage, in denen Augen und Ohren der Welt sich nach Afghanistan richten: Taliban besetzen Kabul. Präsident flieht außer Landes. Am Flughafen der Hauptstadt herrscht Chaos. Aber von Haidaris Schwester in Herat, der drittgrößten Stadt Afghanistans, kommt keine Nachricht. „Ich denke die ganze Zeit an sie“, sagt die 30-Jährige, die in Schönebeck lebt.