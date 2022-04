Eggersdorf: Erste Musterwohnung für Senioren

Der Seniorenpark, das große Bauprojekt des Ortsteils im Bördeland, macht Fortschritte. Eine erste Wohnung wurde besichtigt. Was ist das Fazit?

Der Seniorenwohnpark in Eggersdorf.

Eggersdorf - Wo einst ein bördetypischer Vierseitenhof im Dorf stand, werden in wenigen Wochen die ersten Bewohner in den neu errichteten Seniorenpark im Ortszentrum von Eggersdorf Einzug halten können. Ursprünglich hatte hier die Großbauerndynastie Braune ihren Familiensitz. Seit Generationen wohnte sie dort und bewirtschaftete etwa ein Sechstel der Ackerfläche des Dorfes. Nach der Wende wurde der Hof von der Genossenschaft nicht mehr genutzt, und der Verfall der Bausubstanz ließ nicht lange auf sich warten. Ein neuer Besitzer kaufte das Gehöft, konnte aber seine geplanten Bauvorhaben auch nicht verwirklichen und ließ nach Jahren des Verfalls alle Gebäude abreißen, bot die Fläche von 7000 Quadratmetern zum Kauf an.