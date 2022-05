Ehemaliger Lehrer aus Eggersdorf/Salzlandkreis und sein spätes Glück

Eggersdorf - Es ist still geworden in der Winkelgartenstraße seitdem die Kinder ausgezogen sind. In einem der beiden Arbeitszimmer im Erdgeschoss des Mehrgenerationenhauses sitzt Klaus-Dieter Schmidt im Sessel. Während er aus dem Fenster schaut und nach den richtigen Worten sucht, kaut er auf seiner Brille. Dann fährt er fort: „Talent spielt beim Malen nur eine kleine Rolle. Das meiste ist einfach Fleißarbeit. Wenn man viel übt und Spaß dabei hat, kann man im Leben viel erreichen.“ Seine Ausführungen erinnern an das berühmte Zitat im Titel vom Aktionskünstler Joseph Beuys.