Ehepaar aus Schönebeck soll zu Unrecht tausende Euro vom Jobcenter bezogen haben

Schönebeck - Ein Ehepaar aus Schönebeck muss sich im Amtsgericht der Elbestadt wegen gewerbsmäßigen Betrug verantworten. Laut Staatsanwaltschaft sollen die 26-Jährige und der 32-Jährige zwischen November 2018 und März 2020 zu Unrecht Leistungen vom Jobcenter des Salzlandkreises bezogen haben. Über 12.000 Euro Schaden seien so entstanden. So sollen die beiden Angeklagten gegenüber dem Jobcenter angegeben haben, dass sie getrennt leben, obwohl dies nicht der Fall gewesen sei. Auch Einnahmen aus einem Geschäft sollen sie nicht gemeldet haben, ebenso wenig wie den Erwerb einer Immobilie in Hecklingen für 3000 Euro.

