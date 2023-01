Anwohner gießt ehrenamtlich vertrocknende Bäume und Sträucher in Barby - warum das illegal ist

Bertram Wegener pflegte eine Fläche, die ihn eigentlich nichts anging. Die Besitzer hatten in den trockenen Sommern versäumt, Junganpflanzungen zu wässern. Viele gingen ein. In diesem Jahr soll die Öko-Welt auf dieser Ausgleichsfläche von den Verantwortlichen aber wieder in Ordnung gebracht werden.

Thomas Linßner