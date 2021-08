Eichenprozessionsspinner zwischen Ranies und Plötzky werden entfernt

Ranies/Plötzky/Schönebeck - Die Landesstraßenbaubehörde sagt den Eichenprozessionsspinnern den Kampf an. Seit Montag laufen am Radweg entlang der B246a, zwischen der Abfahrt Richtung Ranies und dem Gasthaus „Alte Fähre“, die Maßnahmen gegen die Raupe mit den gesundheitsschädlichen Brennhaaren. Dazu wurde die Bundesstraße in diesem Bereich auch halbseitig gesperrt und eine Ampelreglung eingerichtet. Bis Freitag, 13. August, werden die Maßnahme und die halbseitige Sperrung voraussichtlich andauern.

„Es kommen aber keine Gifte oder Chemikalien zum Einsatz“, teilt Peter Mennicke, Pressesprecher des Landesverkehrsministeriums, auf Anfrage mit. Viel mehr wird ein sogenanntes Heißschaum-Verfahren angewendet. Dabei werden die in den Bäumen befindlichen Raupen-Nester mit einen Wasser-Schaum-Gemisch besprüht. Das heiße Wasser „kocht“ die gesundheitsschädlichen Haare der Raupe ab und nimmt ihnen damit das Gefahrenpotenzial. Auf umweltschädliche Stoffe wird bei dieser Art der Schädlingsbekämpfung verzichtet.

Vorsichtsmaßnahme

Die Kosten für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners belaufen sich laut Mennicke auf rund 25.000 Euro.

Im Grunde handelt es sich dabei vorwiegend um eine Vorsichtsmaßnahme. „Wären die Nester jetzt nur an einer Straße, wäre das nur halb so wild. Da dort aber ein Radweg entlang verläuft, ist es sicherer, die Gefahr zu beseitigen“, so Mennicke. Denn klar: Radfahrer, die dort kurzärmelig entlang radeln, sind durchaus der Gefahr der Brennhaare ausgesetzt. Schließlich kann das Nesselgift der Eichenprozessionsspinnern Hautreizungen und allergische Reaktionen hervorrufen. Damit das nicht passiert, werden die Nester also derzeit präventiv entfernt.