Heimaträtsel Eickendorfer August-Bebel-Platz mit bewegter Geschichte

In der aktuellen Ausgabe des Heimaträtsels, waren alle Leser dazu aufgefordert uns ihre Geschichten zum zentralen Platz in Eickendorf mitzuteilen. Zahlreiche Teilnehmer schwelgten in Erinnerungen um den Platz, der in seiner Geschichte schon mehrere Namen hatte.