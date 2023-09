Das diesjährige Turmfest in Eggersdorf konnte wieder zahlreiche Gäste in den Ortsteil der Gemeinde Bördeland locken. Auf dem Programm standen, neben dem Gottesdienst, Musik und ein literarischer Vortrag.

Eggersdorf - Die Kirchgemeinde des Dorfes Eggersdorf feierte am Sonntag gemeinsam mit vielen Einwohnern und Besuchern aus nah und fern wieder das beliebte Turmfest an der St. Martins-Kirche.

Traditionsgemäß wurde das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet, geleitet vom evangelischen Pfarrer Samuel Golling und seinem katholischen Amtskollegen Bernhard Gawlytta.

Pfarrer Samuel Golling (l.) und Pfarrer Bernhard Gawlytta leiteten den ökumenischen Gottesdienst. Foto: Klaus-Dieter Schmidt

Etwas ungewöhnlich begann Pfarrer Golling seine Eröffnungsansprache. Er stellte den Besuchern nämlich die Frage: „Gibt es von den hier Anwesenden den Wunsch, gern sorglos in den Tag zu leben?“ Aus der Reaktion der Gottesdienstbesucher war sofort zu entnehmen, ja das wollen alle! Mit einer guten und einer schlechten Nachricht versuchte nun der Pfarrer die Frage zu beantworten. Ein sorgenloses Leben gibt es leider nicht, so lautete die schlechte Antwort von Gott auf diese Frage. Aber Gott beantwortet die Frage auch mit einer guten Nachricht, in dem er die Besucher auffordert, all ihre Sorgen an ihn abzugeben, denn er sorgt für uns und bietet Hilfe an.

Bläserchor und Orgel-Solo

Antworten zu der aufgeworfenen Frage suchten auch der katholische Geistliche sowie Thomas Ohms aus der Kirchgemeinde, der Lektorendienst ausübte. „Nur in der Gemeinschaft werden wir all die Sorgen beheben und lösen können und Gott steht uns dabei immer hilfreich zur Seite, sofern wir den Glauben, die Hoffnung und letztendlich das Gebet nicht aus den Augen verlieren.“

Für eine festliche Stimmung des Gottesdienstes sorgten Bläser vom Bläserchor Salzelmen sowie die Eggersdorfer Diplom-Musikpädagogin Anita Strandt an der Orgel, die mit ihrem Liedsolo „Wo ich auch stehe“, die Zuhörer besonders erfreute.

Nach dem Festgottesdienst folgte eine gemütliche Kaffeetafel unmittelbar auf der Wiese vor dem Kirchturm. Der nächste Höhepunkt des Turmfestes ließ nicht lange auf sich warten.

Zahlreiche Gäste, darunter natürlich auch Bewohner der Gemeinde Bördeland, nahmen am diesjährigen Turmfest an der St. Martins-Kirche in Eggersdorf teil. Foto: Klaus-Dieter Schmidt

Es folgten Gedichte, Geschichten und Lieder von Autorinnen, dargeboten von der Eggersdorfer Schauspielerin Andrea Beckmann. Sie hatte ihrem Programm den Namen „Auch Frauen dichten“ gegeben. Schon viele Programme hat die Künstlerin gestaltet und aufgeführt, aber über Frauen bisher noch nicht. In ihrem 45-minütigen Vortrag hörten die Besucher nun hautnah Gedichte und Lesungen von folgenden Autorinnen: Annette von Droste-Hülshoff, Bettina von Arnim, Marie von Ebner-Eschenbach, Eva Strittmatter, Karoline Günderrode, Maria Louise Weissmann, Rose Ausländer und Hilde Domin.

Bevor die Künstlerin nun die schönen Geschichten und Gedichte vortrug, ging sie zur Freude der Zuhörer mit einer Kurzbiografie auf jede der erwähnten Autorinnen ein. Mit viel Beifall bekundeten abschließend die Zuhörer ihr anspruchsvolles Programm, das auf dem Eggersdorfer Turmfest seine Premiere erlebte.