Ein runder Stadtgeburtstag in Schönebeck mit Fest und Umzug

Schönebeck - 2023 ist es soweit. Dann begeht die Stadt Schönebeck das 800. Jahr nach ihrer ersten urkundlichen Erwähnung, die mit der die Verleihung des Stadtrechts verbunden ist. Das war entsprechend im Jahr 1223 – damals als „Sconebeke“, was so viel wie „Siedlung am schmalen Bach“ heißt.