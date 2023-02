Schönebeck - In der heutigen elektronischen Welt kommen Informationen schnell von einem Punkt an den anderen. Das kann aber auch schnell dazu führen, dass bestimmte Ausschnitte fehlinterpretiert werden. Derzeit existiert ein Video, dass ein wolfsähnliches Tier zeigt, das über eine Straße geht. Im Hintergrund ist eine Tankstelle in grünen Farben zu sehen. Auf den ersten Blick könnte dies die Magdeburger Straße mit der Greenline-Tankstelle zeigen. Allerdings ist das Tier kein Wolf, sondern ein tschechoslowakischer Wolfshund, und obendrein ist das nicht in Schönebeck aufgenommen worden.