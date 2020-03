Einbruch in Supermarkt in Calbe. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

In einen Supermarkt in Calbe wurde am Mittwoch eingebrochen. Die Diebe klauten Ziegaretten und verschwanden.

Calbe (vs) l In Calbe ist am Mittwochmorgen in einem Supermarkt in der Salzer Straße eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei zerstörten der oder die Täter die Scheibe der Eingangstür und klauten Zigaretten. Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, flüchteten der oder die Täter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Alle sachdienlichen Hinweise an das Polizeirevier Salzlandkreis unter Telefon 03471/3790

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Einbruch | Diebstahl | Calbe |