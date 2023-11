Nicht immer hat alles einen festen Platz. Das gilt auch für Signalanlagen. In Schönebeck fiel eine Ampel durch mehrere Plätze auf.

Wegen Bauarbeiten werden Ampeln genutzt, um den Verkehr zu leiten. So geschehen am Kreisverkehr Magdeburger/Welsleber Straße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - „Am 6. November wurde die Ampelanlage an den ursprünglichen Ort zurückgestellt“, teilt Michael Schanz, Regionalbereichsleiter Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) mit. An der Ecke Magdeburger Straße/Chausseestraße wird derzeit gebaut. Der LSBB saniert dort die L 51 und regelt mittels einer Ampel den Verkehr in Richtung Kurpark, Autobahn und Innenstadt.