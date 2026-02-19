Erika und Helmut Bethge aus Zens feiern ihre Eiserne Hochzeit. Ein gemeinsamer Lebensweg zwischen Arbeit, Familie, Wandel und stiller Verbundenheit. Was ist das Geheimnis einer so lange Zweisamkeit?

Zens. - Manche Erinnerungen verlieren mit den Jahren an Schärfe. Andere bleiben so lebendig, als lägen sie nur wenige Tage zurück. Wenn Erika Bethge vom ersten Blick erzählt, den ihr späterer Mann ihr zuwarf, dann ist da dieses kurze Lächeln, dieses Innehalten. 65 Jahre Ehe liegen hinter ihr und Helmut Bethge und doch beginnt ihre gemeinsame Geschichte für beide immer wieder an diesem einen Moment.