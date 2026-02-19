weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Eiserne Hochzeit: Eine Ehe in Zens, die Zeitgeschichte miterlebt hat

Eiserne Hochzeit Eine Ehe in Zens, die Zeitgeschichte miterlebt hat

Erika und Helmut Bethge aus Zens feiern ihre Eiserne Hochzeit. Ein gemeinsamer Lebensweg zwischen Arbeit, Familie, Wandel und stiller Verbundenheit. Was ist das Geheimnis einer so lange Zweisamkeit?

Von Julien Kadenbach 19.02.2026, 14:02
Erika und Helmut Bethge feierten gestern ihren 65. Hochzeitstag.
Erika und Helmut Bethge feierten gestern ihren 65. Hochzeitstag. Foto: Baudewijn Tonkens

Zens. - Manche Erinnerungen verlieren mit den Jahren an Schärfe. Andere bleiben so lebendig, als lägen sie nur wenige Tage zurück. Wenn Erika Bethge vom ersten Blick erzählt, den ihr späterer Mann ihr zuwarf, dann ist da dieses kurze Lächeln, dieses Innehalten. 65 Jahre Ehe liegen hinter ihr und Helmut Bethge und doch beginnt ihre gemeinsame Geschichte für beide immer wieder an diesem einen Moment.