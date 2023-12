Die ausgestellten Gegenstände wecken sofort das Interesse der Gäste an die Vergangenheit. Sofort erinnerten sie sich an ihre Zeit als Schüler und Kinder.

Die Gäste von Geburtstagskind Helga Sebon schwelgte in der Eggersdorfer Heimatstube in Erinnerungen.

Eggersdorf. - Vor kurzem besuchte eine Geburtstagsgesellschaft die Eggersdorfer Heimatstube. Die Zeit zwischen Mittagstisch und anschließender Kaffeetafel sollte überbrückt werden, und da war der Besuch des kleinen Dorfmuseums eine willkommene Abwechslung. Das Geburtstagskind, Helga Sebon aus Kleinmühlingen, hatte dazu ihre ganze Verwandtschaft eingeladen. Ihre Gäste aus nah und fern oder noch genauer gesagt aus München, Berlin, Königswusterhausen und kleineren Orten nahmen nun die vielen, von den Heimatfreunden gesammelten Gegenstände, genau unter die Lupe.

Küche und Radio

Die Herren interessierten sich hauptsächlich für technische Dinge und die weiblichen Besucher schwelgten in Erinnerungen beim Betreten der alten Küche. Beim Betrachten der historischen Wäschemangel und der am Waschkübel angebrachten Wringeinrichtung erinnerten sie sich noch, wie sie als Kinder mit Anstrengung die Kurbel an den beiden Geräten drehten mussten, um der Mutter bei der großen Wäsche zu helfen. Die Männer begutachteten hingegen den ersten deutschen Volksempfänger ganz genau und waren dann überrascht als mittels Knopfdruck plötzlich zu hören war: „Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Wir machen Ihnen Mitteilung, dass am heutigen Tage die Verbreitung von Musikaufführungen auf drahtlosem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.“ Fast auf den Tag genau erfolgte diese Sendung vor 100 Jahren, genau am 29. Oktober 1923. Ein Radiobastler von den Staßfurter Rundfunkfreunden hat das Radio dem Heimatmuseum gespendet und so präpariert, dass man sich in die Anfänge der Rundfunkzeit versetzt fühlt.

Große Aufmerksamkeit erweckte aber bei allen Besuchern das Schulzimmer, wo man dann auf den alten Schulbänken für ein Erinnerungsfoto Platz nehmen konnte. Und hier konnte auch jeder Besucher mitreden und sich an seine eigene Schulzeit erinnern. Die Frauen lobten die schönen Handschriften in den alten Schulheften und stöberten im Bücherregal zwischen den alten Schulbüchern rum, begutachteten die alten DDR Fibeln der Schulanfänger. „Na, die sind doch viel besser als die Heutigen“ – so konnte man es dann hören.

Zukünftiger Berufswunsch

Und als dann das Geburtstagskind noch ein altes Russischbuch im Bücherregal entdeckte, äußerte sie spontan: „Und das hab ich als Kind mir auch zusätzlich noch gekauft“. Sicher hat sie damit schon in weiser Voraussicht ihren zukünftigen Berufswunsch anvisiert. Sie wurde nämlich Fachlehrerin für das Fach Russisch und unterrichtete in ihrem gesamten Berufsleben an der Großmühlinger Schule die Schüler in diesem Fach.

Für Führungen dieser Art stehen die Mitglieder des Heimatvereins auch zukünftig nach vorangegangener Anmeldung stets zur Verfügung.