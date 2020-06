Im E-Center in Schönebeck kann ab nächster Woche ein moderner Einkaufswagen genutzt werden.

Schönebeck l Die Waren in den Einkaufswagen packen, an der Kasse wieder auspacken und nach dem Scannen wieder im Wagen verstauen – dieser umständliche Ablauf ist im Schönebecker E-Center nun Vergangenheit. Zumindest dann, wenn der Kunde einen der modernen „Easy Shopper“-Wagen verwendet.

Ab dem kommenden Montag, 15. Juni, können die Schönebecker diese neuen Einkaufswagen nutzen. Insgesamt 36 Stück stehen zur Verfügung, teilt Alexandra Pikulla, Marktleiterin des E-Centers, mit. Damit gehört der Markt in Schönebeck übrigens mit zu den ersten in Deutschland, wo diese neue Methode verwendet wird. Doch wie genau funktionieren die Wagen, die von Edeka als „modernster Einkaufswagen der Welt“ betitelt werden?

App oder Kundenkarte

Grundvoraussetzung, um den Wagen zu benutzen, ist entweder eine „Deutschlandcard“ oder die „Easy-Shopper-App“ fürs Smartphone. Mit App oder Kundenkarte wird der Wagen quasi aktiviert beziehungsweise freigeschaltet. Dazu muss man nur die Karte oder den QR-Code auf dem Handy in den Scanner des Wagens halten. Jetzt kann der Einkauf beginnen.

Statt alle Waren an der Kasse einscannen zu lassen, scannt der Kunde die Produkte, die in den Wagen wandern selbst. Auf dem Touchscreen des Wagens lässt sich übersichtlich nachvollziehen, was bereits in den Wagen gepackt wurde und was der Einkauf kostet – da bleibt die böse Überraschung an der Kasse erspart.

Einkaufsliste erstellen

Eine praktische Ergänzung zum Einkauf bietet auch die App. So kann man zuhause am Smartphone schon die Einkaufsliste erstellen. Wird der Wagen mit dem Handy aktiviert, kann man die Einkaufsliste auf dem Touchscreen des Wagens einsehen.

Doch was ist, wenn versehentlich ein falsches Produkt gescannt wurde? Edeka-Mitarbeiter Nando Herrmanns erklärt: „Dann kann man ganz einfach über den Touchscreen den Gegenstand wieder aus dem ‚Warenkorb‘ schmeißen – wie beim Onlineshopping. Natürlich darf der Kunde dann auch nicht vergessen, den Artikel wieder aus dem Wagen zu nehmen.“ Das wäre nämlich ein Betrugsversuch. Um dem entgegenzuwirken, wird übrigens nicht nur blind auf die Ehrlichkeit der Kunden vertraut. Wie Alexandra Pikulla verrät, gibt es verschiedene Sicherheitsmechanismen. Wie genau diese funktionieren, möchte die Marktleiterin aus nachvollziehbaren Gründen aber nicht genauer erklären.

Hilfe über SOS-Taste

Sollte man beim Einkauf dann doch mal nicht weiter wissen, eine Frage oder ein Problem haben, dann gibt es die SOS-Taste. „Wird diese betätigt, wird ein Mitarbeiter informiert und kommt zur Hilfe“, sagt Nando Herrmanns.

An der separaten Easy-Shopper-Kasse macht sich dann der Vorteil des modernen Wagens bemerkbar. Nichts muss mehr gescannt werden. Einfach mit Bargeld oder via EC-Karte bezahlen – fertig. Das geht theoretisch sogar noch schneller. Nämlich dann, wenn der Wagen in Kombination mit der App verwendet wird und dort eine Kreditkarte hinterlegt ist. Dann muss man nicht einmal mehr das Portemonnaie dabei haben. Wie beim Onlineshopping wird das Bezahlen des Einkaufs online abgewickelt. Langes Schlange stehen entfällt an Easy-Shopper-Kasse – zumindest in der Theorie – also komplett.

Neugierige Kunden

Alexandra Pikulla ist bereits sehr gespannt, wie die Kunden die neuen Wagen annehmen werden. Aber an Interesse mangelt es nicht, berichtet sie. „Es haben sich schon einige Kunden schlau gemacht, was es mit dem Wagen auf sich hat. Besonders freut mich, dass auch ältere Leute für den Wagen interessieren“, sagt Pikulla.

Wie gut sich der Wagen in der Praxis schlägt, zeigt sich dann ab dem 15. Juni. „Ich gehe davon aus, dass zumindest in den ersten paar Wochen noch einige Kunden Fragen haben werden. Aber wenn sich das alles eingespielt hat, dann geht viel schneller, als ein normaler Einkauf“, zeigt sich Nando Herrmanns überzeugt.