Einkommen im Vergleich: Wo stehen Menschen aus dem Salzlandkreis?

Wie viel Geld steht den Menschen zur Verfügung? Und wie sehr unterscheiden sich noch heute die Einkommen von Männern und Frauen? Ein Blick in die Statistik verschafft Aufklärung.

Schönebeck/Staßfurt - Auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind Unterschiede zwischen Ost und West, zwischen „alten“ und „neuen“ Bundesländern, zu verzeichnen. Und das nicht nur bei relativ unwichtigen Kleinigkeiten, wie die Art und Weise die Uhrzeit anzugeben, sondern auch bei einem Thema, das alle betrifft: Geld. So zeigt nämlich eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung auf, dass die durchschnittlich verfügbaren Einkommen in Sachsen-Anhalt und somit speziell auch im Salzlandkreis unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Doch wo rangiert der Salzlandkreis in der Statistik?