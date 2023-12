Das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Calbe verlegte seinen Unterricht in die Stadtkirche St. Stephani. Die Schüler erlebten eine besondere Unterrichtsstunde mit Gesang und Weihnachtsgeschichten, begleitet von zwei Pfarrern.

Calbe. - Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien am Friedrich-Schiller-Gymnasium ist für alle immer irgendwie besonders. So auch in diesem Jahr. Die letzte Unterrichtsstunde des Jahres fand diesmal in der Stadtkirche „St. Stephani“ statt, teilte die Schule jetzt mit.