Dajana Ebeling vom Eiscafé in Elbenau präsentiert eine Kugel Schokoladeneis in der Waffel. Neben dem Klassiker gibt es bei ihr auch ausgefallene Sorten wie Schokolade-Chilli oder Butterkeks.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Gut acht Liter Eiscreme oder 116 Kugeln ist jeder Deutsche pro Jahr. Gerade in den Sommermonaten ist die kühle Süßspeise eine gern genommene Erfrischung. Doch welche Unterschiede gibt es bei den Eiscafés in Schönebeck? Die Volksstimme hat fünf Läden in der Elbestadt besucht und sie auf Herz und Nieren geprüft. Bereits im letzten Jahr mussten viele die gestiegenen Einkaufspreise an die Kunden umlegen.