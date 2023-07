Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plötzky - Fast neun Monate ist es her, dass Roxana Beckers geliebte Eisdiele am Kolumbussee bei Schönebeck in Flammen stand. Nach dem Schock folgte erstmal viel Bürokratie. Mit der Gebäudeversicherung musste geklärt werden, ob ein Wiederaufbau finanziert wird. Außerdem musste ein Architekt prüfen, wie es um die Statik des Lokals am Kolumbussee bestellt ist.