Der Rentner Lothar Schröder nimmt im Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz (BfG) Wasserproben aus Elbe und Saale. Sie dienen einem Langzeitforschungsprojekt.

Fitness in der Natur: Von Montag bis Freitag nimmt Lothar Schröder Wasserproben auf der Barbyer Elbbrücke.

Barby/Calbe - Es ist ja nichts Neues: Der menschgemachte Klimawandel wird sich fortan auf unser Leben auswirken. Im „Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit 2023“ veröffentlichten Wissenschaftler unter Federführung des Robert-Koch-Instituts jetzt Ergebnisse zu den zu erwartenden gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit.

Wissenschaftler der BfG brachten ihre Kenntnisse zum Auftreten von Extremereignissen wie Hochwasser und zu Wirkungen durch stoffliche Belastungen in Gewässern darin ein. Ein kleines Rädchen in diesem Forschungsprogramm ist auch Lothar Schröder (73).

Seit 2009 trifft man den Wahl-Calbenser wochentäglich auf der Elbbrücke. Bei Wind und Wetter lässt er über der Flussmitte einen Kunststoffeimer in den Fluss gleiten. Damit zieht er etwa zehn Liter Elbwasser zu sich nach oben. Es handelt sich um Wasserproben, die Schröder im Auftrag der BfG in Koblenz nimmt. Die Proben müssen 24 Stunden stehen, ehe sie durch Filterpapier gegossen werden. Die dabei anhaftenden Rückstände geben Auskunft über Schwebeteilchen und Wasserqualität. Das ist keine schwere Arbeit, hält aber dennoch fit. Denn täglich mehrmals zehn Kilogramm am Seil zu bewegen, ist nicht ohne.

„Das Beste bei dieser Arbeit sind aber die Menschen, denen ich vor und auf der Brücke begegne. Man kommt ins Gespräch und tauscht sich aus“, erzählt Lothar Schröder, der vor Jahren mit seinem Verkaufswagen noch Würste der Sorte „Saalewürmer“ und „Original Calbenser Bollengriller“ auf Märkten verkaufte. „Viele Leute haben in den vergangenen Jahren auch über ihre Probleme gesprochen und von meinen Sorgen gehört“, erzählt der gebürtige Bielefelder, der seit 1995 in Calbe lebt. Früher ging ihm seine Ehefrau bei den Wasserproben zur Hand. Heute werde er nicht selten gefragt: „Warum kommen Sie jetzt immer alleine?“ Dann müsse er traurig antworten: „Meine Frau ist 2016 gestorben.“

„Mir ist klar geworden, dass wir all die Jahre auffielen und gesehen wurden. Erst nachdem sich etwas verändert hat, wurden die Menschen aufmerksam und sprachen mich an“, sagt er fast philosophisch. Diese Begegnungen zeigten ihm aber, dass es um das Zwischenmenschliche besser bestellt sei, als allgemein angenommen. „Ich möchte den Menschen Dank sagen, die mir schon von Weitem zuwinken, wenn sie mich sehen.“

Schröder ist in der Szene auch als Hobby-Maler bekannt, der sich von der gegenständlichen Malweise gelöst hat. Aktuell fasziniert ihn der abstrakte Expressionist Jackson Pollock. Schröders jüngste Arbeit in diesem Stil bekam auf Facebook rund 900 „Likes“, als positive Bewertungen.