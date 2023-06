Niedrigwasser und Landrevisionen stören den Fährbetrieb in der Einheitsgemeinde Barby. Welche Fähren sind aktuell in Betrieb?

Ein Foto aus besserem Tagen: Die Fähre in Breitenhagen verkehrt seit Wochen nicht, da das Schiff zur Landrevision ist. Ausgefallen wegen Niedrigwasser ist zudem die Saalefähre in Groß Rosenburg.

Calbe - Unterhalb des Calbenser Wehres hat die Saale in diesen Tagen nur noch eine Tauchtiefe von gut 90 Zentimetern in der Fahrrinne. Selbst Sportboote kommen da schon an die Grenze und nur noch erfahrene Skipper trauen sich

die paar Kilometer von der Mündung bis zur Calbenser Schleuse zu. Schon am Dienstag dieser Woche entschied sich die Stadtverwaltung Barby, die Saalefähre nach Groß Rosenburg außer Dienst zu stellen.