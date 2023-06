Ranies/Schönebeck - Schon seit rund zweieinhalb Jahren ist der Elberadweg bei Ranies auf Anordnung des Landesbetriebs für Hochwasserschutz (LHW) gesperrt. Der eine oder andere Radfahrer oder Fußgänger mag den Weg freilich dennoch nutzen – offiziell ist es allerdings verboten, die idyllische Strecke entlang der Elbe zu nutzen. Durch die Stadt Schönebeck wurde daher Ende vergangenen Jahres sogar die Alternativ-Route über Plötzky und Elbenau zur offiziellen Elberadweg-Route ernannt.

Bei Bürgern wie Kommunalpolitikern sorgte die langanhaltende Sperrung in den vergangenen Monaten und Jahren derweil immer wieder Mal für irritiertes Stirnrunzeln. Was dauert da nur so lange?