Während die ersten zwei Häuser an der Dr.-Martin-Luther-Straße schon bewohnt sind, wird an den hinteren noch gebaut. Dort entstehen Zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit einer Fläche von 56 bis 120 Quadratmetern. Foto: Jan Iven

An der Martin-Luther-Straße/Ecke Krausestraße in Schönebeck entstehen insgesamt 85 neue Wohnungen. Die Hälfte ist bereits bewohnt.

Schönebeck l Das siebte und achte Haus im Wohngebiet Lutherpark sind noch nicht einmal fertiggestellt, aber schon fast komplett vermietet. „Wir stellen eine große Nachfrage nach neuen schönen Wohnungen fest“, sagt Sigrid Meyer, Geschäftsführerin der kommunalen Städtischen Wohnungsbau (SWB) GmbH. Und das entgegen dem Trend: Gerade erst hat das Institut für Deutsche Wirtschaft in Köln in einem Gutachten festgestellt, dass auch in Sachsen-Anhalt zu viel gebaut wird. Zumindest gemessen an der Nachfrage.

Doch das kann Sigrid Meyer überhaupt nicht bestätigen. „Wir erleben, dass Menschen im Alter ihr Haus auf dem Land verkaufen und in die Stadt ziehen, wo es mehr Infrastruktur gibt“, sagt sie. Einkaufsmöglichkeit, Ärzte und teilweise auch Verwandte sind dann für die Senioren leichter zu erreichen. Weitere Zielgruppe seien Leute, die zwar in Magdeburg arbeiten, aber lieber in Schönebeck leben möchten. Für sieben Euro Kaltmiete pro Quadratmeter würde es zumindest in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhat keine entsprechenden Wohnungen geben, ist Sigrid Meyer überzeugt.

Dachterrasse rund ums Penthaus

Und so baut die SWB seit 2015 an zehn Neubauten im neuen Wohngebiet Lutherpark an der Dr.-Martin-Luther-Straße/Ecke Krausestraße. Dort entstehen derzeit insgesamt zehn neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 85 Wohnungen. Die Zwei- bis Vierraumwohnungen haben eine Größe zwischen 56 und 120 Quadratmetern. Die Eingänge sind ebenerdig barrierearm gestaltet. Jeweils zwei Häuser teilen sich über einen gemeinsamen Laubengang einen Fahrstuhl, um die Betriebskosten für die Bewohner möglichst niedrig zu halten. Alle Wohnungen verfügen über Balkone oder im Erdgeschoss über Terrassen.

Bilder Die Bewohner im Erdgeschoss können ihre Terrassen großzügig bepflanzen. Foto: Jan Iven



Eine Treppe führt in die Penthäuser im dritten Stock der Gebäude. Rund herum haben die Bewohner einen großen Balkon. Foto: SWB



Wobei die SWB mittlerweile dazu übergegangen ist, die Balustraden an den Terrassen in den Erdgeschossen auf Wunsch wegzulassen. „Einige Mieter haben angefangen, das angrenzende Grün zu bepflanzen, und wir begrüßen das ausdrücklich“, sagt die SWB-Geschäftsführerin. Tatsächlich sind die ersten Mieter dazu übergegangen, sich mit Blumen, Grünpflanzen und Gartenmöbeln auf dem Rasen vor den Häusern auszubreiten.

Das besondere an den zehn Häusern sind zudem jeweils zwei Penthäuser auf den Dächern der Gebäude, die über Treppen zu erreichen sind. Dort haben die Mieter eine große Dachterrasse, die fast um die gesamte Wohnung führt. „Es macht Spaß, solche modernen Häuser zu entwickeln, in denen man selbst gern leben würde“ sagt SWB-Geschäftsführerin Sigrid Meyer. „Das ist für mich der schönste Job der Welt.“

Die letzten beiden Häuser bald fertig

Die beiden im Bau befindlichen neuen Gebäude an der Krausestraße 25 bis 27 sollen schließlich im nächsten Frühjahr fertig sein und an die Mieter übergeben werden. Der letzte Bauabschnitt mit zwei Häusern an der Dr.-Martin Lutherstraße 53 bis 55 soll im kommenden Jahr in Angriff genommen und ein Jahr später fertiggestellt werden.

Die Kosten für die gesamte Anlage mit zehn Neubauten belaufen sich auf 11,5 Millionen Euro. Finanziert wird das Bauvorhaben über Rücklagen und Kredite. Die Zinsen sind derzeit so niedrig wie noch nie. Zu verkaufen sind die Wohnungen allerdings nicht. „Wir vermieten lieber“, sagt SWB-Geschäftsführerin Sigrid Meyer.

Doch trotz der stärkeren Nachfrage nach modernen Wohnungen steigt der Bedarf nach Wohnraum in Schönebeck auch bei der Städtischen Wohnungsbau GmbH insgesamt nicht. „An anderer Stelle reißen wir auch Häuser ab“, sagt Sigrid Meyer. Vor allem die alten Plattenbauten aus DDR-Zeiten lassen sich immer schlechter vermieten. Zumindest jenseits des Niedrigstpreissektors. „Irgendwann hilft auch eine Sanierung nicht mehr. Dann ist ein Neubau letztendlich günstiger“, sagt die SWB-Geschäftsführerin.