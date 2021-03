Eine der größten Solaranlagen in Schönebeck befindet sich, geschützt durch einen Metallzaun, in der Wilhelm-Dümling-Straße. Foto: Paul Schulz

2020 wurden 38 neue Solaranlagen in Schönebeck installiert. Der Trend: die erzeugte Energie selbst nutzen, statt sie ins Netz einzuspeisen.

Schönebeck l Ob eine große Flächenanlage oder ein paar Panels auf dem Dach: Solarenergie ist in Schönebeck angesagt. Allein im vergangenen Jahr wurden in der Stadt 38 neue Solaranlagen installiert, heißt es vom Solaranlagen-Preisvergleichsunternehmen Selfmade Energy. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr liege damit bei rund acht Prozent. Zudem habe eine Analyse im Anlagenregister der Bundesnetzagentur ergeben, dass das Wachstum in Schönebeck damit über dem Durchschnittswert aller deutschen Städte liegt (6,4 Prozent).



Im Schnitt kommt jede Woche eine weitere Photovoltaik-Anlage hinzu, weiß auch Julia Teige, Bereichsleiterin Vertrieb bei den Stadtwerken Schönebeck (SWS). Insgesamt sind derzeit im Netzgebiet der Stadtwerke Schönebeck 307 Photovoltaik-Anlagen in Betrieb und aktiv. „Das schließt ein paar Anlagenerweiterungen mit ein, die nachträglich zu einer Anlage ergänzt wurden aber förderrechtlich getrennt betrachtet werden müssen und daher in der Aufzählung immer extra zählen. Nicht enthalten sind uns unbekannte Mini-PV-Anlagen, die nicht gemeldet wurden. Von den Anlagen haben 43 einen Stromspeicher“, so Teige.



Bedarf und Erzeugung

Doch wie viel Energie wird mithilfe der Anlagen erzeugt? Julia Teige erklärt: „Die Anlagen in unserem Netzgebiet haben zusammen eine installierte Leistung von circa 14.500 Kilowatt-Peak (kWp), was rechnerisch einer durchschnittlichen Stromerzeugung von über 13,6 Millionen Kilowattstunden (kWh) pro Jahr entspricht.“ Zum Vergleich: Der jährliche Strombedarf in Schönebeck liegt bei rund 142,6 Gigawattstunden. Demnach könnten die im Netzgebiet der Stadtwerke installierten Anlagen rund 7,8 Prozent des Bedarfs in Schönebeck decken.



Die tatsächliche Erzeugung können die Stadtwerke jedoch nur schätzen, da bei sehr vielen kleineren Dachanlagen nur die Einspeisung gemessen wird, aber nicht die gesamte Energieerzeugung. Eingespeist wurden im vergangenen Jahr rund 12,3 Millionen Kilowattstunden, so Teige.



Anlagen für Eigenverbrauch

Zudem hat sich auf dem Solarmarkt im Laufe der Jahre etwas geändert. Aktuell werden nämlich fast nur noch Solaranlagen für den Eigenverbrauch gebaut, weil dies inzwischen die lukrativste Variante ist. Noch vor wenigen Jahren haben die Besitzer von Photovoltaik-Anlagen in der Regel ihren gesamten Strom eingespeist, da der damalige Fördersatz für Strom sehr hoch war, so Julia Teige.



Was für die Errichtung eine Solaranlage spricht, hat Tim Rosengart versucht, mit einer Umfrage unter seinen Kunden zu erörtern. „Das fortgesetzte Wachstum verdeutlicht, dass immer mehr Hausbesitzer ihr Dach nutzen, um eigenen Solarstrom zu erzeugen. In einer Umfrage unter unseren Nutzern des Solar-Preisvergleichs nannten die Käufer von Photovoltaik-Anlagen den Wunsch nach mehr Klimaschutz (79 Prozent) sowie die Senkung der Stromkosten (64 Prozent) als die wichtigsten Gründe für die Anschaffung ihrer Anlage. 39 Prozent gaben an, dass sie beabsichtigen, mit ihrem selbst erzeugten Solarstrom ein Elektroauto aufzutanken“, teilt Rosengart mit. Die langsam ansteigende Akzeptanz für E-Mobilität wirkt sich also auch positiv auf den Solarmarkt aus.



Wenige E-Autos

Jedoch ist der Anteil an E-Fahrzeugen insgesamt betrachtet noch relativ gering, wenn auch ansteigend. So waren laut Kreissprecher Marko Jeschor Anfang des Jahres gerade einmal 332 Elektrofahrzeuge im Salzlandkreis zugelassen. Statistiken des Kraftfahrtbundesamtes zufolge waren es mit Stichtag 1. Januar 2020 noch lediglich 60 E-Autos. Zum Vergleich: 105.418 Autos sind im Salzlandkreis insgesamt zugelassen (ebenfalls 1. Januar 2020).



Doch wenn der Anteil der E-Autos weiter anwächst, dann könnte für immer mehr Menschen der Gedanke attraktiv werden, das Auto mit selbst erzeugter Solarenergie zu „betanken“.