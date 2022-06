Entbindungen in Schönebeck: Schwangere stimmen mit den Füßen ab

Die Schließung der Geburtsstation in Schönebeck erfolgte aus personellen Gründen. Schon vorher haben aber Schwangere lieber in Magdeburg entbunden. Ein Kommentar.

Schönebeck - Das ist der Anfang vom Ende. Ich habe große Zweifel, dass die Entbindungsstation in Schönebeck je zurückkommt. Seit Jahren sind die Personalprobleme auch wegen der lange Zeit großen Lohnunterschiede groß gewesen. Dazu kamen außergewöhnliche Arbeitsbedingungen. Immer wieder war es zu hören: Wer gehen kann, der geht. Warum sollte sich das jetzt ändern? Was kann Ameos bieten? Woher soll neues Personal kommen? In Zeiten, in denen die Personalnot so groß war wie nie?