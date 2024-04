Welsleben. - Am vergangenen Sonntag fand die 22. Kinderbekleidungsbörse in der Aula der Grundschule in Welsleben statt und lockte rund 135 Besucher an. Unter den Gästen waren sowohl Eltern auf der Suche nach preiswerter Kinderkleidung als auch Schnäppchenjäger, die nach gut erhaltenen Schätzen stöberten.

Spende für Förderverein

„Die Börse war gut besucht“, freut sich Organisatorin Stephanie Ende über das rege Interesse. Und den Besuchern wurde manches geboten: Neben Kleidung zu kleinen Preisen gab es auch eine Mal- und Bastelstraße sowie eine Tombola. Die Veranstaltung erwies sich aber nicht nur als eine großartige Möglichkeit, gebrauchte Kinderkleidung zu erwerben, sondern auch als Gelegenheit, die Gemeinschaft zu unterstützen.

Denn: Dank des Engagements der Besucher und Unterstützer kamen insgesamt 324,50 Euro zusammen. Ein Teil des Erlöses, nämlich 162,25 Euro, wird der Grundschule Welsleben zugutekommen, während der gleiche Betrag dem Förderverein Freunde und Förderer der Grundschule „Juri Gagarin“ zugewiesen wird. Auch der Beitrag des MTV mit der Damenabteilung, der durch einen Waffelstand weitere 100 Euro erwirtschaftete.