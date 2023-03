Soziales Eröffnung: Schönebecks neue Seniorenresidenz öffnet am Sonnabend und zeigt sein neues Konzept

Morgen ist der große Tag, wenn die Residenz „Vier Jahreszeiten“ in der Paul-Illhardt-Straße eröffnet wird. In den 20 neuen Wohnungen des denkmalgeschützten Komplexes werden ältere Menschen ein neues Zuhause finden können. Bereits vor dem Eröffnungstermin konnte die Volksstimme einen Blick in die Apartments werfen.