Speisen à la carte sind im Restaurant im Ferienpark Plötzky zum Großteil Geschichte. Stattdessen steht hier neuerdings ein Buffet zur Verfügung – und bezahlt wird je nach Menge auf dem Teller.

Von Paul Schulz 26.11.2025, 12:00
Im Restaurant „Am Kleinen Waldsee“ im Ferienpark Plötzky wurde das Angebot von à la carte auf Buffet umgestellt. Was der Gast bezahlen muss, hängt vom Gewicht auf seinem Teller ab.
Plötzky. - Mangelnde Bereitschaft zur Veränderung kann man Wolfgang und Stephan Schulle vom Ferienpark Plötzky sicher nicht vorwerfen. Regelmäßig lässt sich das Vater-Sohn-Gespann etwas neues für die Besucher des Ferienparks einfallen. Die neueste Änderung hat mit dem parkinternen Restaurant „Am Kleinen Waldsee“ zu tun – hier bezahlen die Gäste nämlich neuerdings nach Gewicht. Außerdem wurde das Angebot von à la carte auf Buffet umgestellt.