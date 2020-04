Eine Person aus dem Salzlandkreis kann sich über knapp 85.000 Euro freuen.

Salzlandkreis (ok) l Die „Oster-Bescherung“ schon am Karfreitag: Ein Lottospieler im Salzlandkreis ist um 84.976 Euro reicher. Er hatte bei Eurojackpot am Karfreitag alle 5 aus 50 Gewinnzahlen (2, 7, 8, 43 und 50) richtig. Lediglich bei den zwei aus zehn Eurozahlen (2 und 3) lag er daneben.

Mit ihm hatten zwölf weitere Eurojackpot-Spieler in allen 18 teilnehmenden europäischen Ländern dieses Glück. Der Gewinner aus dem Salzlandkreis hatte seine Tipps online abgegeben. Er braucht sich um die Anforderung seines Gewinns nicht zu kümmern, sondern bekommt Post.