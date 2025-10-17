Es wird nicht einfacher: Der bis zum vergangenen Jahr relativ sorglose Weihnachtsmarkt in Barby verlangt nach dem Magdeburger Anschlag ein Sicherheitskonzept.

Ex-Polizist berät Stadt: So wird Barby beim Advent sicher

Kein einfaches Thema: Barbys Ortsbürgermeister Jens Strube (von links), Weihnachtsmarkt-Mitorganisator Frank Sieweck und Einheitsgemeindechef Jörn Weinert haben einen Fachmann mit ins Boot geholt. Albrecht Laube (2.v.r.) war Leiter Verkehrsdienst im Polizeirevier Schönebeck und ist heute Chef einer Fachfirma für Verkehrstechnik.

Barby. - Kurz vor Weihnachten 2024 war ein 50-jähriger Mann aus Saudi-Arabien mit seinem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Dabei tötete er sechs Menschen und verletzte mehr als 300. Anschließend entbrannte eine Diskussion über den Zufahrtsschutz des Geländes vor dem Magdeburger Rathaus.