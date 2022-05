Ex-SWB-Chefin Sigrid Beitler soll Ehrenbürgerin von Schönebeck werden

Schönebeck - Einigkeit in Schönebeck – zumindest unter fast allen politischen Fraktionen. Sie wollen in der nächsten Sitzung des Stadtrates eine verdiente Persönlichkeit ehren. In einem gemeinsamen Schreiben nennen die Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU, Bunte und Linke Gründe: Sigrid Beitler soll Ehrenbürgerin werden. Sie ist nach ihrer 20-jährigen Tätigkeit als Geschäftsführerin der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Schönebeck (SWB) in den Ruhestand eingetreten. In dieser Funktion habe sie, so heißt es in dem Antrag, „das städtische Unternehmen zu einem erfolgreichen Anbieter von Wohnraum für die Schönebecker Bevölkerung entwickelt“.