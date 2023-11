Ronney. - Das Umweltzentrum in Ronney lädt am Samstag, 4. November wieder ab 10 Uhr zu einer geführten Pilzwanderung mit der Pilzsachverständigen Elke Tantzen ein.

Die studierte Biologin aus Gerwisch (Jerichower Land) bringt seit Jahren auch am Umweltzentrum Ronney den Menschen die Pilze näher. „Die Veranstaltungen sind immer sehr gefragt“, sagt sie. Mitunter habe sie schon vor mehr als 30 Teilnehmern gestanden.

Dabei gehe es nicht darum, große Mengen Pilze während der Wanderung zu finden und zu ernten. Vielmehr legt die Biologin ihr Augenmerk darauf, dass die Teilnehmer die Pilze auch unterscheiden können. Denn daran scheitern nicht wenige Pilzsucher, weiß sie aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit als Sachverständige. Die ersten Beratungsfälle hatte sie bereits in diesem Herbst. „Manchen Leuten fällt dann erst ein den Pilzsachverständigen einzuschalten, wenn die Pilze bereits gegessen sind“, hat sie neulich erst erlebt. Nach der Mahlzeit plagte die Sammler die Frage, ob die Champignons wirklich reine Champignons oder doch vielleicht andere Pilze waren. Dabei hätten sie noch Glück gehabt und nur einen Korb voll Karbolchampignons gegessen, erzählt sie weiter.

„Die verursachen Bauchschmerzen, sind aber nicht giftig“, sagt sie. Da können die Pilzsammler froh sein. Denn immer wieder wird der grüne Knollenblätterpilz von manchen Sammlern für einen Champignon gehalten. Der Pilz gilt als äußerst giftig und nur wenige Menschen, die ihn gegessen haben, überlebten.

„Es gibt bei uns allein 50 Champignon-Sorten“, sagt die Pilzsachverständige. Bei ihrer Wanderung in Ronney wolle sie die Menschen dafür sensibilisieren, wie leicht die einzelnen Arten verwechselt werden können. Bei ihrer Arbeit als Sachverständige muss sie sorgfältig vorgehen und sich den gesamten Pilz ansehen.

Dabei kommt es auf die typischen Merkmale an. Manche Pilze sind an besonders gefärbten Lamellen, andere an der Form des Stiels zu erkennen. „Deshalb ist es immer wichtig, den gesamten Pilz mitzubringen bei der Bestimmung“, betont sie. Auch für Zweifelsfälle gibt es eine einfache Regel. Kann der Pilz nicht einwandfrei bestimmt werden, wird er nicht gegessen. Das sollte auch für die Sammler gelten, wünscht sie sich seit Jahren. Unsinnig sei es zudem, die geputzten Pilze bei einem Sachverständigen vorzustellen. Auch das erlebe sie immer wieder, sagt sie, dass Menschen mit den geputzten und geschnittenen Pilzen zu ihr kommen. Eine Bestimmung der Pilzsorte ist dann in der Regel ausgeschlossen.

Manche Pilzfreunde gehen heute mit dem Smartphone und einer App in den Wald. Doch mit den kleinen Programmen lassen sich ihrer Meinung nach nicht alle Pilze zweifelsfrei bestimmen. Der Sammler sollte sich vorher informiert haben und genau wissen, was er sucht.

Gesammelt werden sollte zudem nicht um jeden Preis. „Einen Steinpilz aus dem schon hundert Maden schauen, brauche ich nicht mehr in den Korb zu legen. Der kann im Wald bleiben“, sagt sie. Sobald sich die Pilze aus dem Boden schieben, beginnt ein Wettrennen. Auch zahlreiche Insekten und Tiere finden die Pilze lecker und machen sich über sie her. Bei feuchter Witterung lieben auch Schnecken den Pilzgenuss zum Jahresende.

Erst mit dem Regen kommen die Pilze aus dem Boden. Die langanhaltende Trockenheit war für die Pilze, die in einem Geflecht unter der Erdoberfläche leben, nicht das Umfeld, um ihre Fruchtkörper zu zeigen. Dazu braucht es Feuchtigkeit. Denn die Fruchtkörper bestehen zum überwiegenden Teil aus Wasser.

Pilzsammler dürfen auch bei den jetzt sprießenden Pilzen nicht Unmengen aus dem Wald tragen, sagt die Pilzsachverständige.

Laut dem Bundesnaturschutzgesetz dürfen nur kleine Mengen geerntet werden. Wer mehr mitnehme, mache sich bei den unter Schutz stehenden Arten danach strafbar .

Doch darum ginge es nicht so sehr bei der Führung am 4. November und am kommenden Samstag, 11. November zur gleichen Uhrzeit. Elke Tantzen will auch Lust auf Pilze machen, sagt sie. Denn die sind für den menschlichen Körper sehr gesund und enthalten demnach viele Mineralstoffe und auch Vitamine. Ab und zu sei so eine Pilzmahlzeit eine tolle Sache für den Körper. Früher aßen die Menschen offenbar viel mehr Pilze und kannten sich gut mit den verschiedenen Sorten aus. Heute geht das Wissen um die schmackhaften Pilze nach und nach verloren oder wird zumindest dünner. Die Wanderung am Umweltzentrum soll dafür sorgen, dass auch Menschen, die bislang nur wenig mit Pilzen anfangen konnten, lernen, wie sie die leckeren Gewächse einschätzen und bestimmen können.

Anhand einfacher Regeln kann sich jeder Pilzsucher absichern, weiß die Biologin. Und wer sich auch nach dem Rundgang bei Ronney noch nicht sicher ist, kann die Hilfe einer der vielen Pilzsachverständigen im Land in Anspruch nehmen. Ein Anruf genügt in der Regel, um kurzfristig einen Termin zu vereinbaren. Allerdings, räumt Elke Tantzen ein, stünden die Sachverständigen in der Pilzzeit nicht rund um die Uhr zur Verfügung und warteten nur auf einen Anruf. Sie haben auch noch ein Privatleben, gehen einer Arbeit nach und sind deshalb nicht immer sofort verfügbar. Das sollten alle Bürger berücksichtigen, die die Hilfe in Anspruch nehmen wollen.