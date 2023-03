Trotz Klimaschutz und Fahrrad-Boom: Der Führerschein ist in Deutschland nach wie vor gefragt. Im letzten Jahr haben so viele Menschen wie nie zuvor eine Fahrerlaubnisprüfung abgelegt. Was sind die Gründe dafür?

Schönebeck - 1,76 Millionen praktische Prüfungen in allen Führerscheinklassen wurden im Jahr 2022 in ganz Deutschland absolviert. Der bisherige Spitzenwert von 2019 wurde noch einmal um 20.000 Prüfungen übertroffen, wie der Tüv berichtete. Gleichzeitig stieg auch die Quote derer, die die Führerscheinprüfung nicht bestanden haben. In Sachsen-Anhalt schafften vergangenes Jahr 47,7 Prozent aller Schüler die theoretische Prüfung, 41,3 Prozent die praktische, wie Tüv-Sprecher Maurice Shahd der Volksstimme bestätigte. Haben sich während der Corona-Pandemie die Fahrschüler aufgestaut? Und ist die Prüfung schwerer geworden?