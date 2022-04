Fahrplan für Schönebecks neues Sport-Konzept

Der Landessportbund will die Auslastung und den Zustand der Anlagen prüfen. Bürger sollen in einer Umfrage ihre Meinung sagen können.

Schönebeck - „Wir kommen nicht einfach hier her und sagen an, was gemacht wird“, so Tobias Knoch, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes Sachsen-Anhalt, in der Sitzung des Schönebecker Sozialausschusses. Dort hat der Landessportbund (LSB) nämlich nun den Fahrplan zur Erstellung des Sportstättenentwicklungskonzeptes für die Stadt vorgestellt. Knoch unterstrich dabei, dass vieles gemeinsam geklärt und erarbeitet wird.